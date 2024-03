Plantele otrăvitoare pentru pisici. Mare atenție, nu ai voie să le ai în casă Unele plante de apartament, cum ar fi crinii, pot avea beneficii majore pentru oameni, dintre care amintim purificarea aerului și reducerea intensitații starii de anxietate. Asta nu inseamna insa ca sunt potrivite pentru orice. De exemplu, o anumita specie de crini poate fi otravitoare pentru pisici. Daca ai pisici ca animale de companie, trebuie sa […] The post Plantele otravitoare pentru pisici. Mare atenție, nu ai voie sa le ai in casa appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De ce sa pui lapte in ghiveciul plantelor. Este greu de crezut ca acest aliment poate fi de mare ajutor pentru flori. Totul se datoreaza lactoferinei, care are proprietați bactericide și antifungice. Acestea vor proteja plantele, in special frunzele lor, de bolile fungice. Iata cum puteți face un amestec…

- Știm ca iți plac provocarile, așa ca ne-am gandit sa-ți propunem un test de atentie vechi. Tot ce trebuie sa faci este sa descoperi iepurele ascuns in acest peisaj de iarna. Bafta! Iți propunem un test de atentie vechi, la inceput de saptamana La inceput de saptamana iți propunem acest test de atenție…

- Playtech Știri iți prezinta un nou test de atenție. Provocarea zilei de astazi pentru tine este sa identifici locul in care se afla cheia din imagine. Este ascunsa in gramada de samburi. Crezi ca reușești sa o gasești in timpul limita pe care il ai la dispoziție pentru aceasta sarcina? Test de atenție…

- In general, suntem atenți la cum arata, cat de mult cresc și ce condiții trebuie sa le oferim pentru a se dezvolta, insa nu ținem cont de cateva detalii foarte importante. Afla, din randurile de mai jos, care sunt plantele otravitoare pe care nu ar trebui sa le ai la tine in casa. Un detaliu […] The…

- O noua prevedere introdusa in Codul Fiscal va poate aduce amenzi usturatoare in cazul in care nu sunteți atenți. Aflați in randurile urmatoare despre ce este vorba și cum puteți evita o astfel de amenda. Prevedere noua in Codul Fiscal O noua prevedere in Codul Fiscal spune ca orice activitate care nu…

- O noua provocare festiva a captat atenția iubitorilor de teste de inteligența și iluzii optice. Cat de repede poți identifica cainele care poarta palarie de Moș Craciun in aceasta imagine? Majoritatea oamenilor au nevoie de cel puțin 30 de secunde pentru a rezolva aceasta iluzie, dar poate tu reușești…

- Vești rele pentru pietoni din 2024! Daca aveai impresia ca nu exista reguli atunci cand circuli pe jos, afla ca lucrurile nu stau deloc așa. Din noul an, amenzile vor fi extrem de usturatoare pentru aceasta categorie. Afla ce sume va trebui sa platești pentru greșelile tale. Amenzi dure pentru pietoni…

- Testul de atenție care te va scoate din minți. Cel mai interesant joc al momentului, pe care trebuie sa il rezolvi in doar 12 secunde. Daca reușești sa gasești trandafirul diferit in timp util, inseamna ca stai bine la capitolul concentrare și ai un IQ foarte ridicat. Vezi ce poți și demonstreaza cat…