Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca rafturile magazinelor nu duc lipsa de odorizante de camera ce vin in diverse forme – spray-uri, uleiuri esențiale, bețișoare parfumate – exista și variante naturale, mai ieftine, fara ingrediente toxice. Specialiștii au dezvaluit care sunt plantele de apartament care iti parfumeaza…

- A avea grija de plantele tale de apartament inseamna, de asemenea, sa ai grija de tine. Gradinaritul, chiar daca este de interior, este liniștitor și terapeutic pentru mulți, iar plantele din jur va pot imbunatați și mai mult starea de spirit, productivitatea și nivelul de stres. De aceea astazi va…

- Plantele iți transforma casa intr-un loc ideal in care vrei sa-ți petreci timpul. Sunt frumoase și reușesc sa iți purifice intreaga locuința, astfel ca aerul va fi mult mai oxigenat. Aceasta proprietate nu se gasește la toata plantele, astfel ca trebuie sa fii atent de alegerile facute.

- Gospodinele știu ca plantele au un rol esențial pentru orice locuința. Pe langa faptul ca ofera culoare unei camere, ele pot fi incarcate de simboluri. Se spune ca unele plante aduc noroc și dragoste in casele noastre. Planta care aduce dragoste in casa ta In cultura Feng Shui, plantele de apartament…

- Daca iți plac florile și le vrei și in casa ta, ar fi bine sa știi sa le ingrijești așa cum trebuie. Va dezvaluim un truc extrem de interesant, pe care doar gradinarii de top il știu. Afla la ce ajuta sa iți stropești plantele de apartament cu oțet. Ce se intampla cand stropesti plantele […] The post…

- Cu puțin timp inainte de debutul primaverii, specialiștii in gradinarit au dezvaluit care sunt top trei greșeli care iți usuca plantele de apartament. Afla, din randurile de mai jos, care sunt și cum le poți remedia, pentru a te bucura de plante sanatoase. Sfaturi de la specialiști In ultimii ani, plantele…

- Iubitorii de plante de interior sunt sfatuiți sa-și ajusteze rutina lor de ingrijire pentru lunile de iarna. Conform specialiștilor in horticultura, alimentarea plantelor in aceasta perioada poate fi mai daunatoare decat benefica. Ce trebuie sa știi? Cum trebuie sa ingrijim plantele in timpul iernii…

- Cadourile florale au cunoscut o evoluție notabila in preferințele consumatorilor in ultimii ani, iar in cadrul acestei tendințe, plantele de apartament au caștigat teren ca și opțiuni de cadouri tot mai apreciate. Acest articol se va concentra asupra motivelor din spatele creșterii popularitații plantelor…