- In contextul vizitei oficiale a delegației Parlamentului Republicii Moldova, in Romania, deputatul PSD de Buzau, Andi Cristea, a avut o intrevedere cu deputata Doina Gherman, Președintele Comisiei de politica externa și integrare europeana din legislativul de la Chișinau. „Vizita doamnei Gherman a reprezentat…

- Vesti bune din Italia, acolo unde s-a disputat Liga Campionilor la minifotbal. Mai exact in Misano, unde ceel mai bune formatii din Europa s-au intrecut pentru ravnitul trofeu. „Felicitari MAV Glissando Timișoara, noua campioana europeana la nivel de Old Boys (jucatori +40 de ani)”, a fost anuntul facut…

- Un program educational pilot, intitulat "Clase de inspiratie finlandeza", va fi implementat in premiera nationala la Buzau de catre Primaria municipiului si Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman", sub patronajul Ambasadei Finlandei in Romania, au anuntat, luni, initiatorii. Programul ofera…

- 3Pillar Global, una din firmele de top din industria dezvoltarii de produse digitale inovatoare, cu birouri in Romania in Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, și-a anunțat astazi extinderea in Europa, odata cu deschiderea unui nou centru de dezvoltare in Chișinau – Republica Moldova. Dupa extinderea cu succes…

- Nu am rezolvat înca o criza economica care dateaza de mai bine de un deceniu, ma refer la criza financiara, a declarat profesorul Daniel Daianu, cu ocazia lansarii carții “Economia și pandemia. Ce urmeaza?”. „Noi ce am facut? Am introdus morfina în sisteme. Noi nu am redus…

- Danemarca va cumpara 1,17 milioane de doze de vaccinuri Pfizer din Romania si multumeste tarii pentru acordul semnat. Serurile ar putea fi incluse in campania de vaccinare a populatiei, accelerandu-se astfel procesul de imunizare al oamenilor impotriva COVID-19, spune ministrul danez al Sanatatii.

- La Focsani, civilizatia a ajuns cu trenul, este de parere Valentin Musca, directorul Muzeului Vrancei. Asta dupa ce mai multi oameni politici ai vremii si-au dat mana pentru a aduce linia ferata la Focsani, care, in ciuda statutului sau de oras al Unirii, ramanea izolat de restul Romaniei. "A fost o…

- Romania are oportunitatea de a deveni cel mai mare producator de gaz din Europa, mai ales prin avantajele oferite de resursele din Marea Neagra, a afirmat, joi, intr-o dezbatere de specialitate, Franck Neel, membru in Boardul OMV Petrom. conform agerpres. "OMV Petrom isi are baza in Europa de Est,…