Planta folosită de daci pentru a-și proteja stomacul și plămânii. Ajută și în cazul infecțiilor Dacii foloseau acest leac natural pentru a-si proteja stomacul și plamanii. Totodata il foloseau pentru a-si trata infecțiile și rinichii. Folosita inca din vremea dacilor, efectele miraculoase ale tatanesei au ajuns sa fie cunoscute pana in zilele noastre datorita consemnarii lor de catre Dioscoride, celebrul medic al antichitații, in tratatul sau. Denumirea sa originala in limba daca este Prodiarnela. Tataneasa a fost in ultimele decenii una din cele mai folosite plante pe plan mondial. In Elveția mai bine de jumatate din preparatele externe produse in ultimul deceniu au fost pe baza de tataneasa.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este o planta larg cunoscuta si folosita inca din vremea dacilor, denumirea sa originala in limba daca – Prodiarnela – ajungand pana in zilele noastre datorita consemnarii sale de catre Dioscoride, celebrul medic al antichitatii, in tratatul sau. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat…

- Unul dintre cele mai cunoscute condimente din bucatarie are beneficii extraordinare și daca este ars, planta fiind renumita pentru efectele sale relaxante. In plus, reduce anxietatea și te ajuta și cu durerile de cap. Vaporii care se elimina in aer te ajuta și la imbunatațirea sanatații tractului respirator.…

- Rezultatele unui vaccin impotriva Covid-19 pe baza de plante, pus la punct in Canada, atrag atenția specialiștilor. Vaccinul se afla in testul de faza III, radomizat, dublu orb, cu control placebo, efectuat in Argentina, Brazilia, Canada, Marea Britanie și Statele Unite. Schema de vaccinare presupune…

- Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 118/2021 cu scopul de a atenua efectele crizei energetice ridica mari semne de ingrijorare, atat pentru producatorii de energie, cat si pentru operatorii de retele si furnizorii de energie, impiedicand industria energetica sa opereze pe o piata predictibila,…

- Sarea poate fi folosita pentru conservarea anumitor alimente. De asemenea, ea ajuta la pastrarea merelor pentru o perioada mai mare de timp. Tot ce trebuie sa faceti pentru a va bucura de aceste fructe mai mult, este sa pregatiti o solutie formata din apa rece sarata. Puneti merele in aceasta apa timp…

- O treime din testele care se fac in spitalele de pediatrie ies pozitive. Sunt in acest moment peste 800 de minori internați in spitale. Chiar daca cei mai mulți dintre ei nu fac forme grave de boala, pediatrii atenționeza ca urmarile infecției Covid in cazul celor mici pot fi extrem de grave. „La copilul…

- A aparut ideea conform careia generațiile de elevi care au studiat in timpul pandemiei de coronavirus sunt „generații pierdute”. Un raport UNICEF arata ca inchidere școlilor din cauza situației epidemiologice a provocat pierderi de o amploare aproape „ireversibila” in materie de educatie in randul copiilor…