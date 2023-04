Stiri pe aceeasi tema

- Numarul femeilor abuzate in familie este in creștere, iar statistica oficiala nu reflecta adevarata realitate, atrag atenția specialiștii. Multe victime aleg sa ramana langa soții agresori pentru ca nu au unde sa plece.

- Escroc cu zeci de identitați, trimis in judecata. A obținut sume uriașe de la femeile pe care le-a mințit ca este preot sau agent secret Un barbat din Alba Iulia este cercetat pentru inșelaciune, dupa ce s-a dat drept preot sau agent secret și a reușit sa convinga mai multe femei sa-i ofere sume uriașe…

- Intr-un camin din Chișinau, o fata a fost batuta cu bestialitate de catre o alta persoana. Astfel, din imaginile video, se vede cum o persoana o lovește cu picioarele o fata, iar aceasta o roaga sa inceteze. Victima cere sa nu fie lovita peste fața, potrivi Realitatea.md . Oamenii legii au declarat…

- Zona Metropolitana Cluj a depașit, in ceea ce privește Produsul Intern Brut, zone metropolitane din jurul altor orașe similare din țari estice. Economistul Radu Nechita explica de ce clujenilor nu li se pare ca ar trai mai bine.

- Prima reuniune a Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) sub președinția suedeza a Consiliului Uniunii Europene va avea loc in perioada 26-27 ianuarie, fiind una informala. Aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen - respinsa de Austria și Olanda - nu figureaza pe agenda. Cu o zi inaintea JAI,…

- O tanara in varsta de 27 de ani din raionul Dondușeni ar fi fost batuta și violata de propriul cunoscut. Potrivit oamenilor legii, incidentul a fost inregistrat duminica, intr-o localitate din raionul Dondușeni, potrivit Realitatea.md . Urmare a celor intamplate, poliția a inițiat un proces penal și…

- „Dl Grindeanu a spus ca dl Simu e doar o cunoștința a sa și, la cate institutii are in subordine, nu avea cum sa știe. Am sa demonstrez cu documente ca dl SImu nu e doar o cunoștința. stinataa, e l a venit fix la ol una dupa ce a fost numit grind la transporturi. Mai mult, statul este acționar la CFR…

- Primarul liberal al municipiului Bistrița, Ioan Turc, este aspru criticat de social-democrații bistrițeni pentru lucrarile derulate sau promisiunile sale facut in ultima perioada. „Ciudata rau de tot, chiar paguboasa, este optica administrației Turc, atunci cand lasam deoparte cuvintele pompoase folosite…