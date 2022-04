Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Penitenciarului Arad s-a impuscat mortal, sambata, cu arma de serviciu. Barbatul a fost gasit de catre colegi in jurul orelor 12,00. „Un politist de penitenciare care avea atributii de manipulare si distribuire a armamentului, aflat in serviciu, angajat al Penitenciarului Arad, a fost…

Deces TRAGIC: Un angajat de penitenciar s-a IMPUȘCAT cu arma de serviciu Un angajat al Penitenciarului Arad s-a impuscat, sambata, cu arma de serviciu si a decedat, procurorii fiind la fata locului pentru a face cercetari. Purtatorul…

- Incident grav intr-o zona de depozitare (rampa) a masei lemnoase care ar aparține Primariei comunei Suciu de Sus. Un barbat in varsta de 34 ani, angajat al unitații amintite, a fost accidentat de un buștean desprins dintr-o stiva. Victima a fost dusa de la locul accidentului cu un autovehicul de teren…

- Timișoara are de miercuri doua centre speciale pentru vaccinarea copiilor pentru Covid 19, la Casa Tineretului și la Spitalul de Copii. Primarul Dominic Fritz nu a ratat ocazia de a ne arata cum arata acestea, la pachet cu recomandarea pentru cetațeni ca vaccinarea sa fie avuta in vedere atunci cand…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD) a anuntat ca fiecare minister cu pensii de serviciu va trebui sa aplice reforma aferenta pentru sistemul propriu. Ministrul Muncii a vorbit despre solutiile pe care guvernantii le iau in calcul privind pensiile speciale pe care PNL ar vrea sa fie eliminate.…

- Angajatii municipalitatii reusesc sa-si dea singuri cu stangu-n dreptul. O firma care detine un local in centrul Iasului a solicitat Salubris sa ridice contra cost deseurile rezultate din reamenajarea spatiului, platind chiar in avans. Salubris nu a venit, dar au venit inspectorii Primariei care au…

- Mai multi politisti din Giurgiu sunt cercetati pentru neglijenta in serviciu, dupa revolta de miercuri seara din Bolintin-Vale, cand sute de oameni au iesit in strada, revoltati ca un sofer a fost ucis in urma unui conflict cu patru barbati de etnie roma, informeaza Antena3 . Atacatorii l-au lovit…