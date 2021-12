Stiri pe aceeasi tema

- Sase adolescenti, cu varste intre 14 si 18 ani, au fost spitalizati in urma unui atac armat, in apropierea unui liceu din Aurora, in Colorado, insa viata nu le este in pericol, a anuntat politia din oras, potrivit www.9news.com.au . Cele sase victime sunt liceeni scolarizati la Liceul Central din Aurora,…

- Presedintele american Joe Biden a semnat joi legea prin care companii precum Huawei Technologies sau ZTE Corp, considerate amenintari pentru securitatea Statelor Unite, sunt impiedicate sa primeasca licente noi pentru echipamente din partea agentiilor americane de reglementare, transmite Reuters.…

- O curte federala de apel din SUA a suspendat sambata obligatia de vaccinare introdusa de presedintele Joe Biden pentru companiile cu peste 100 de angajati, fiind momentul pentru a examina potentiale ”grave probleme constitutionale”, relateaza AFP si Reuters. Masura ceruta de presedintele american impune…

- Curtea Suprema a Statelor Unite urmeaza sa examineze luni, în regim de urgenta, la doua luni dupa ce a refuzat sa intervina, o lege din Texas care interzice o majoritate a avorturilor, inclusiv în caz de incest sau de viol, relateaza AFP, potrivit News.ro.Cei noua magistrati ai Curtii,…

- Guvernul președintelui democrat Joe Biden a cerut oficial Curții Supreme a Statelor Unite luni sa blocheze o lege extrem de restrictiva a avortului în Texas., potrivit AFP.Legea, în centrul unei batalii legale acerbe, interzice avortul imediat ce bataile inimii embrionului sunt detectabile,…

- Guvernul președintelui democrat Joe Biden a anunțat vineri ca va cere Curții Supreme a Statelor Unite sa blocheze o lege extrem de restrictiva a Texasului privind avortul, pe care înalta instanța, dominata de conservatori, a refuzat sa o suspende, potrivit AFP.„Departamentul de Justiție…

- "Israelul isi rezerva dreptul de a actiona in orice moment" impotriva Iranului. "Nu intentionam sa lasam Iranul sa devina putere nucleara", a declarat Yair Lapid, ministrul israelian de Externe, imediat dupa intalnirea pe care a avut-o la Washington cu secretarul de Stat american, Antony Blinken."Daca…

- Secretarul american al Justitiei, Merrick Garland, denunța amenintarile tot mai mari cu care se confrunta profesorii din Statele Unite, dupa aparitia mai multor înregistrari video cu parinti care se revolta violent împotriva obligativitatii de vaccinare sau a purtarii mastii de protectie,…