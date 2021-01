Stiri pe aceeasi tema

- Pe numele arhiepiscopului Tomisului a fost depusa o plangere penala pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Inalt Prea Sfințitul Teodosie a fost reclamat la poliție dupa slujba de Boboteaza. IPS Teodosie a indemnat din nou la nerespectarea regulilor sanitare de protecție. La sjujba de Boboteaza pe care…

- Arhiepiscopia Tomisului considera ca plangerea penala pe numele IPS Teodosie este neintemeiata, pentru ca Arhiepiscopul nu poarta raspunderea purtarii maștii participanților sau a distanței dintre persoane in timpul slujbelor. Referitor la plangerea penala impotriva Arhiepiscopului Tomisului,…

- Surse judiciare au declarat pentru HotNews.ro ca plangerea penala a fost depusa de catre un cetațean miercuri, in ziua in care IPS Teodosie a oficiat slujba de Boboteaza la care au luat parte mii de oameni, mulți dintre ei asistand la ceremonii umar la umar, fara a respecta vreo regula de distanțare. Plangerea…

- O plangere penala a fost depusa la IPJ Constanța pe numele lui IPS Teodosie, dupa slujba de Boboteaza, ținuta miercuri, 6 ianuarie, a informat ziarul Replica. Arhiepiscopul Tomisului este acuzat de zadarnicirea combaterii bolilor.Slujba oficiata miercuri de Arhiepiscopul Tomisului a adunat o mulțime…

- A fost depusa plangere pe numele arhiepiscopului Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, dupa slujba de Boboteaza. Ancheta va fi coordonata de Parchetul Curtii de Apel Constanta.O plangere a fost depusa la IPJ Constanta, in data de 06 ianaurie, pe numele Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, dupa…

- O plangere penala a fost depusa pe numele lui IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Acesta a acuzat de zadarnicirea combaterii bolilor, cel mai probabil din cauza ca a ținut slujbe cu mulți participanți in plina pandemie. Conform competenței, cazul a fost declinat Parchetului de pe langa Curtea…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost oprit, duminica dimineața, de filtrul de poliție de la intrarea in localitatea Ion Corvin, unde este Peștera Sfantului Andrei. Mașina in care se afla IPS Teodosie a fost oprita de filtrul de poliție, pentru verificarea documentelor, Constanța fiind in carantina…