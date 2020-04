Planeta primeste o binemeritata pauza de la poluare, insa expertii se tem ca nu va avea efect pe termen lung Cu o treime din populatia globului aflata in izolare din cauza noului coronavirus, planeta primeste o binemeritata pauza de la poluare. Dar oare va fi suficienta ca sa determine schimbari in bine pe termen lung?



Caprele alearga pe strazile din Tara Galilor, iar aerul e mult mai respirabil in orasele din toata lumea, caci emisiile periculoase s-au redus drastic in ultima vreme, din Venetia pana in Los Angeles, noteaza Business Insider.



Insa acest castig al naturii reprezinta doar o parte a realitatii.



Mastile chirurgicale si manusile plutesc in apele din Hong Kong,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

