Stiri pe aceeasi tema

- Cum ajungi avocat in Romania? Sistemul educațional romanesc de invațamant juridic iși propune sa pregateasca proaspeții absolvenți de liceu care au obținut diploma de bacalaureat pentru a deveni practicieni in domeniul dreptului, oferindu-le un set de cursuri care acopera principalele domenii ale dreptului.…

- Concediu in Grecia 2022. Cat costa drumul cu mașina: prețul la motorina și benzina in Macedonia, Serbia și Bulgaria. Alte taxe Incepe sezonul estival in Grecia, iar romanii iși fac calcule legate de prețul carburanților, taxele de drum și rutele pe care le-ar putea urma pentru a ajunge rapid și in siguranța…

- Suntem in plin val de scumpiri record la alimente, iar prețurile continua sa ne surprinda pe zi ce trece. Cireșele sunt din import, iar cei care le vand supun ca prețurile ridicate sunt justificate deoarece in Spania, Grecia, Turcia, ar fi fost frig sau ar fi nins, iar producția este una mica. Au aparut…

- Rata anuala a inflatiei in Grecia a urcat in aprilie la 10,2%, cel mai ridicat nivel din ultimii 28 de ani, in urma cresterii costurilor cu energia, locuintele, transporturile si alimentele, arata datele publicate marti, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In pietele din Capitala au aparut primele cirese de import, la un pret urias. Un kilogram ajunge sa se vanda chiar si cu 125 de lei, la un pret aproape dublu fata de acceasi perioada a anului trecut, iar vanzatoarele spun ca frigul neobisnuit care a afectat Europa a compromis recolta in Spania, Grecia…

- Romanii continua sa fie atrasi de Grecia ca de un magnet, iar incepand cu 1 mai tot mai multi turisti aleg aceasta destinatie. Preturile au crescut, asa ca romanii trebuie sa scoata mai multi bani din buzunar.

- Un autoturism a luat foc miercuri dimineața dupa ce s-a lovit de gardul Ambasadei Rusiei de pe bulevardul Kiseleff. In urma incidentului, șoferul care era singur in mașina a murit, relateaza Digi24. Primul apel la 112 privind accidentul a venit in jurul orei 6, cand autoritațile au fost anunțate ca…

- Romanii care planuiau sa mearga in aceasta vara in vacanța in Grecia au toate motivele de bucurie. Prețurile vor fi și mai scazute decat pana acum. Grecia este una dintre destinațiile preferate ale romanilor, iar autoritațile elene vor sa atraga din ce in ce mai mulți turiști din țara noastra. Tocmai…