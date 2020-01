Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul chitarist din "Noroc", Alexandru Cazacu, s-a stiut o viata cu Stefan Petrache. Pentru prima data s-au vazut in 1961, la internatul scolii muzicale de pe strada Mihai Eminescu 52, fosta Komsomolsckaia, din Chisinau.

- CHIȘINAU, 14 ian – Sputnik. Știrea a fost confirmata pe Facebook de artiști și jurnaliști care au ținut legatura cu maestrul. Ștefan Petrache s-a nascut la 8 mai 1949, in satul Vanatori, din raionul Nisporeni. A fost vocalistul formației „Noroc”. A absolvit Institutul de Arte „G. Musicescu”…

- Ziarul Unirea Liga a 4-a, etapa a 14-a, CIL Blaj a invins Olimpia Aiud, obținand a treia victorie consecutiva In penultima runda a turului Ligii a 4-a, CIL Blaj a trecut pe propriul teren de Olimpia Aiud, la limita, scor 1-0 (0-0). Formația din „Mica Roma” a repurtat a treia victorie consecutiva. Marcator:…

- Jiul Podari merge „ceas” in Liga a 4-a Dolj Mass . Formația antrenata de Olivian Surugiu a ajuns la 11 victorii in campionat, dupa ce a invins sambata dimineața, pe teren propriu, Progresul Cerat, cu scorul de 5-1. Partida a contat pentru etapa a 13-a. Pentru gazde au inscris Lisandru (8), Silistraru…

- Somuz Falticeni a castigat fara emotii meciul din deplasare, cu CSM Pascani, contand pentru etapa a XII-a a Ligii a III-a. Formatia pregatita de Daniel Stoica s-a impus cu categoricul scor de 6-0 (3-0) pe terenul codasei CSM Pascani, urcand o pozitie in ierarhia Seriei I, pana pe locul 10. Golurile…

- Sean Doolittle, component al echipei Washington Nationals, castigatoarea din acest an a Major League Baseball, a anuntat ca nu va merge la Casa Alba alaturi de formatia sa, pentru a fi felicitat de presedintele Donald Trump, relateaza L’Equipe si Reuters, potrivit news.ro.Doolittle este primul…

- CSO Filiasi a pierdut de o maniera categorica, scor 0-4, partida sustinuta sambata, in deplasare, in fata formatiei Progresul Pecica. Partida a contat pentru etapa a 10-a din Liga a III-a, seria 4 . Dupa acest joc gazdele au urcat pe locul doi in clasament. Golurile aradenilor au fost marcate de Dan…

- Portarul Ionut Radu va fi antrenat la echipa Genoa de Thiago Motta, a anuntat, luni, Sky Sport, fostul international urmând sa-i ia locul lui Aurelio Andreazzoli.Motta, în vârsta de 37 de ani, s-a retras din activitate în 2018 si a antrenat echipa U-19 a clubului Paris Saint-Germain.Aurelio…