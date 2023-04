Plagiat în politică: USR copiază inițiativele PUSL USR a anunțat ca un deputat de-al sau a inițiat un proiect de lege care prevede ca si statul sa plateasca dobanzi si penalitati de intarziere contribuabililor pentru intarzierea achitarii sumelor datorate. Un astfel de proiect deja exista, fiind depus in Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

