Stiri pe aceeasi tema

- Presiunea a crescut miercuri asupra Congresului SUA, unde republicanii au promis sa blocheze un vot pentru suspendarea plafonului datoriilor SUA, în ciuda amenințarii unor repercursiuni fara precedent și potențial catastrofal asupra economiei americane si mondiale, potrivit AFP.Confruntat…

- In cazul in care congrsmenii nu adopta bugetul – inainte de miezul noptii de joi spre vineri (ora locala) – toate finantarile serviciilor federale urmeaza sa fie intrerupte vineri, iar sute de mii de angajati sa intre in somaj tehnic. In Senat, republicanii si democrati au ajuns la un acord asupra unui…

- Liderul republicanilor din Senatul SUA, Mitch McConnell, a criticat virulent joi politica ''periculoasa'' a presedintelui democrat Joe Biden in Afganistan, dupa anuntul Casei Albe de a trimite un efectiv de 3.000 de soldati la Kabul pentru evacuarea diplomatilor si rezidentilor americani,…

- Senatul SUA a aprobat marți planul colosal de investiții în infrastructura dorit de Joe Biden, în valoare de 1,2 trilioane de dolari, oferind un mare succes președintelui democrat care va trebui totuși sa aștepte votul final în camera inferioara pentru a revendica victoria, potrivit…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, i-a îndemnat luni pe membrii Congresului sa actioneze "cât mai curând posibil" pentru a ridica plafonul datoriei si a permite Statelor Unite sa îsi onoreze angajamentele financiare si sa evite incapacitatea de plata,…

- Presedintele american Joe Biden acuza Rusia ca incearca sa perturbe alegerile legislative americane prevazute in 2022 prin raspandirea ”dezinformarii”. Joe Biden il considera periculos pe Vladimir Putin, despre care a precizat ca acesta conduce o economie care are doar armament nuclear si puturi de…

- Liderul de la Casa Alba acuza Moscova ca a raspandit „dezinformare” in vederea alegerilor numite „de mijloc de mandat”, prin incalcarea „pur și simplu” a suveranitații Statelor Unite. Joe Biden a acuzat, marți, 27 iulie, Rusia ca incearca sa perturbe alegerile legislative din 2022 din Statele Unite…

- Președintele SUA, Joe Biden, a propus un buget de 6 trilioane de dolari pentru 2022 - cel mai mare de la Al Doilea Razboi Mondial incoace. Prioritațile sale sunt creșterea nivelului de trai pentru saraci și patura mijlocie, investițiile majore in educație, infrastructura și combaterea schimbarilor climatice.…