Plafonul datoriei: Biden critică atitudinea "periculoasă" a opoziției republicane Președintele SUA, Joe Biden, a atacat aspru opoziția republicana luni, acuzând-o ca face un joc "periculos" în Congres, întrucât Statele Unite sunt amenințate cu falimentul, potrivit AFP.



Denunțând &"iresponsabilitatea&" republicanilor, el a declarat: &"Nu stați în cale&", întrucât democrații lucreaza pentru a vota un text care sa creasca plafonul de îndatorare a țarii, înainte de termenul limita pentru data de 18 octombrie.



Scenariul dezastrului care pândește în spatele plafonului datoriilor

Sursa articol: hotnews.ro

