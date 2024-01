Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse agricole si alimentare, precum si pentru stingerea unor obligatii fiscale datorate…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sesizat CCR cu privire la OUG care reglementeaza circulația pe drumurile publice.Domnului MARIAN ENACHE PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE In temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind…

- Legea care aproba Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care cuantumul alocatiei de stat este indexat anual, din oficiu, cu rata medie a inflatiei, a fost promulgata, joi, de presedintele Klaus Iohannis. Masura a fost luata in contextul majorarii preturilor pentru toate categoriile de bunuri si servicii,…

- Ministerul Agriculturii vrea sa prelungeasca cu 90 de zile limitarea adaosului comercial la unele alimente de baza si extinde lista cu produse agricole si alimentare cu urmatoarele produse: carne tocata, usturoi, orez, bulion de rosii, cozonac, margarina, drojdie, smantana si pere, potrivit news.ro.”MADR…

- Noile masuri fiscale: Lista modificarilor care intra in vigoare incepand cu 1 noiembrie 2023 și 1 ianuarie 2024 Noile masuri fiscale: Lista modificarilor care intra in vigoare incepand cu 1 noiembrie 2023 și 1 ianuarie 2024 Noile masuri fiscale care au fost deja asumate de Guvern și adoptate in Parlament…