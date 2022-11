Timp de patru zile, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” a serbat cei 150 de ani de existența. O manifestare cu o incarcatura emoționala extraordinara, avand ca reper cei 150 de ani de excelența in educație. Altfel spus, a devenit istorica inscrierea identitații noastre in cartea valorilor bucovinene, o istorie in care scara valorilor a fost completata […] The post „Placheta de onoare” in semn de respect și prețuire oferita de primarul Loghin conducerii Colegiului ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Radauți la 150 de ani de existența (FOTO) first appeared on Suceava News Online .