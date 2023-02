Pizza fără roșii în restaurantele din Marea Britanie din cauza preţurilor sufocante Pretul rosiilor a crescut. Si la noi, dar si in Marea Britanie. Iar acest lucru a dus la o situatie neasteptata cand vine vorba despre restaurante. Din cauza preturilor uriase la legume si fructe, restaurantele italienesti trebuie sa faca compromisuri. Sosul de rosii gustos, atent pregatit, care era intins generos ca baza pe blatul pufos, va diparea. Margherita, Quattro Stagioni, Capricciosa, toate vor intra in meniu sub versiuni albe. Pretul rosiilor a crescut de patru ori in ultimul an si a ajuns de la 5 lire, adica 28 de lei/kg, la 20 de lire, adica peste 100 de lei/kg. Nici conservele de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana pe 1 Martie, ziua in care se impart marțișoare și in București s-au deschis mai multe targuri și expoziții dedicate acestei tradiții. 1 Martie reprezinta oficial venirea primaverii. Iar vestitorul sau simbolic este de mii de ani la noi in țara marțișorul. Conform tradiției,…

- RCA 2023: Prețul s-a dublat fața de 2022 chiar și pentru șoferii fara accidente. Asiguratorii accepta plata polițelor in rate Prețul asigurarilor auto s-a dublat in Romania in 2023 fața de anul trecut, chiar și pentru șoferii care n-au provocat accidente rutiere, relateaza alba24.ro. Tarifele RCA cresc…

- Carburanții continua sa se scumpeasca. Cu cat a crescut prețul mediu la benzina și motorina, in ultima saptamana Prețurile la carburanți au continuat sa se scumpeasca in ultima saptamana in Romania, in medie cu 13 bani/litru pentru benzina și 10 bani/litru pentru motorina. Potrivit peco-online.ro,…

- Țigarile se scumpesc: Cei mai mari producatori deja au crescut prețul. Din aprilie 2023 se marește și acciza Prețurile la țigari vor crește incepand cu luna aprilie 2023. British American Tabaco, una dintre cele mai importante companii de pe piața deja a aplicat o creștere cu 50 de bani la pachetul…

- Tumultul continua pe piata imobiliara din Suedia. Preturile locuintelor din intreaga tara au scazut cu 17%. Analistii prevad noi scaderi in 2023, conform Mediafax. Scaderea preturilor locuintelor din Suedia a continuat nestingherita in ultima luna a anului, sugerand ca anul 2023 ar putea oferi putina…

- Declarația pentru prețul plafonat la energie pe care cei care au mai multe locuri de consum ar fi trebuit sa o realizeze a fost eliminata oficial. Proprietarii și chiriașii nu vor mai fi discriminați.

- Bradul de Craciun este la mare cautare in aceasta perioada. De la piata, in magazine sau de la particulari sunt variante pentru cetateni sa-si cumpere bradul dorit. Cel mai avantajos a fost an de an, sa achizitionezi de la Directia Silvica Maramures. Aici preturile sunt acceptabile, dar cererea din…

- Prețul motorinei standard in Romania a scazut și s-a intors la nivelul din prima parte a lunii martie, cand era pe un trend ascendent pornit de invazia rusa in Ucraina. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.26 lei/l și 8 lei/l.Preturile carburantilor afisate…