- Zonele pitoresti si turistice din Italia isi cauta rezidenti. Si chiar sunt dispuse sa plateasca pentru asta. Cum este posibil? Asta se intampla in Santa Fiora din Toscana și in Rieti, regiunea Lazio, acolo unde administrațiile platesc 50% din chiria locuințelor pentru cei care aleg sa se mute aici…

- Italia relaxeaza unele restrictii, iar ministrul sanatatii, Roberto Speranza, a semnat aseara ordonanta care elimina carantina pentru cei care sosesc din Uniunea Europeana, Spatiul Schengen, Marea Britanie si Israel. Va fi necesar, chiar si in cazul persoanelor imunizate, doar un test de diagnosticare…

- Italienii se pregatesc cu entuziasm pentru a primi din nou turiști dupa o lunga perioada in care din cauza restrictiilor acest lucru nu a fost posibil. In zona lacului Garda patronii de restaurante si hoteluri vorbesc despre o sansa istorica pe care o au pentru a scapa de faliment.

- Weekendul de 1 mai reprezinta un test in care se va vedea cum este afectata rata de infectare dupa primele relaxari și revigorarea turismului. Astfel, in urmatoarele zile, aproximativ 47 de milioane de italieni vor fi liberi sa circule in zonele galbene, in timp ce in zonele roșii vor putea ajunge doar…

Ianis Hagi este pe punctul de a da lovitura. Dupa ce a fost transferat de la Genk pe suma de 3,4 milioane de euro anul trecut, starul de la Glasgow Rangers se bat cei de la Sevilla și Lazio. Scoțienii au anunțat oferta din Italia. Cați bani sunt dispuși sa dea cei de la Lazio

- A inceput vaccinarea nocturna. Se intampla in Italia, la Fiumicino, pe aeroport, unde programul centrului de vaccinare a fost extins. Multe regiuni din Italia, printre care Roma și Milano, sunt zone roșii, cu interdicții de deplasare intre ele din cauza creșterii infectarilor. Programul vaccinarii nocturne…

- Tanarul internațional in varsta de 22 de ani a reușit sa fie unul dintre oamenii de baza din formația lui Steven Gerrard in acest sezon, aportul sau fiind recunoscut de jurnaliștii britanici in mai multe randuri. Dupa un start mai puțin reușit, Ianis Hagi și-a pus in cele din urma amprenta pe jocul…

- Autoritațile din Lazio anunța ajutoare și subvenții pentru ingrijitorii casnici și categoriile profesionale afectate de criza sanitara. Pentru sectorul ingrijitorilor vor fi alocate trei milioane de euro.