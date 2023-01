Fostul selecționer Victor Pițurca e acuzat de cumparare de influența in dosarul maștilor neconforme achiziționate de spitale MApN. Prin acest contract, o firma a fiului sau, Alexandru Pițurca, a incasat 2,2 milioane de euro. Juniorul a fost audiat și el, astazi, la sediul DNA și a fost reținut pentru 24 de ore. Pițurca a revenit la sediul DNA in jurul orei 13:30, pentru noi audieri. La fel cum s-a intamplat și in cursul dimineții, fostul selecționer a fost intampinat de o „armata” de jurnaliști, dar și de protestatarul Marian Moroșanu, zis „Ceaușescu”. Acesta l-a provocat in repetate randuri pe…