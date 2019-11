Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan s-a refacut complet dupa cezariana care aproape a costat-o viața, artista suferind un stop cardio-respirator, la doar cateva minute dupa ce fetița ei a venit pe lume. Au trecut opt luni de cand Andreea Balan a devenit mama pentru a doua oara. Artista a nascut atunci prin cezariana și nu…

- In aceasta dimineața, un polițist aflat in timpul liber a salvat viața unui barbat de 63 de ani, care a suferit un stop cardio-respirator. In timp ce se afla intr-o stație de alimentare cu carburanți din Pitești, polițistul a observat ca unui barbat i s-a facut rau și, in scurt timp, a devenit inconștient.…

- Avea 73 de ani și fusese operat de mai multe ori Interpretul Mihai Constantinescu a murit, marți seara, in jurul orei 19:10, dupa un stop cardio-respirator! Decesul a survenit in spital, in ciuda eforturilor de resuscitare facute, timp de 50 de minute, de catre medici. Artistul se afla, de pe 14 mai,…

- Curajul, fermitatea si devotamentul sunt doar cateva trasaturi care innobileaza meseria de politist. Un exemplu de profesionalism este Agentul sef principal Dumitrache Gheorghita s-a transformat in erou dupa ce a salvat din flacari o femeie si pe fiul acesteia, in urma unui incendiu provocat de un barbat…

- Florin Tudoran, jandarmul poet, asa cum este cunoscut in Prahova, gratie versurilor sale inspirate din evenimentele la care participa, impresioneaza din nou cu o poveste reala despre viata strazii.

- Olivia Jackson, dublura actritei Milla Jovovich in scenele de actiune, a suferit un accident in timpul filmarilor peliculei ''Resident Evil'' in 2015, relateaza ziarul spaniol ABC in editia online. In acel an, viata cascadoarei Olivia Jackson a suferit o cotitura dramatica. Tanara a…

- Patru angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, care sunt detasati pe litoral, in timp ce se aflau in afara serviciului au salvat de la inec doua persoane pe plaja din Costinesti. "Patru pompieri de la ISU Mures au intervenit, in urma cu o seara, si au salvat…