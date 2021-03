Pitești: Transporta resturi vegetale lângă pubela de gunoi menajer In data de 05.03.2021, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Activitați Comerciale au fost sesizați in trafic, de catre un cetațean, ca pe strada Campului, in spatele Școlii Generale Nr. 13, din cartierul Trivale, se depoziteaza resturi vegetale de catre mai multe persoane ce locuiesc in zona caselor. Pentru a surprinde cele relatate, imediat au […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

