Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Este vorba despre alocarea a 3,2 milioane de lei, destinati functionarii curente si continuarii investitiilor! Teatrului resitean, aflat in subordinea Consiliului Judetean, i-au fost alocate in sedinta de Guvern de saptamana trecuta, pana la ultimul banut, exact 3.216.506,01 lei, provenind…

- Teatrul “Alexandru Davila” din Pitești va deschide stagiunea 2023-2024 pe 16-17 septembrie cu spectacolul “Proștii sub clar de luna”, de Teodor Mazilu, in regia lui Felix Alexa cu Adrian Titieni in rolul emblematic, personajul Gogu. Spectacolul este unul savuros și extrem de actual, actorii fiind aleși…

- Teatrul “Alexandru Davila” din Pitești va deschide stagiunea 2023-2024 pe 16-17 septembrie cu spectacolul “Proștii sub clar de luna”, de Teodor Mazilu, in regia renumitului artist Felix Alexa cu Adrian Titieni in rolul emblematic al teatrului mazilian, pe

- Teatrul „Alexandru Davila”, instituție finanțata de Consiliul Județean Argeș, incepe stagiunea 2023-2024 cu o premiera, „Proștii sub clar de luna”, de Teodor Mazilu, in regia lui Felix Alexa. Citește și: Simpozion despre ceramica de Cucuteni pe valea Dambovitei Potrivit unui comunicat de presa al instituției…

- Teatrul „Alexandru Davila”, instituție publica finanțata de Consiliul Județean Argeș, incepe stagiunea 2023-2024 cu o premiera, „Proștii sub clar de luna”, de Teodor Mazilu, in regia lui Felix Alexa. Iubitorii de teatru sunt intampinați, in debut de noua stagiune, cu o comedie spumoasa, primul spectacol…

- Ileana Sipoteanu isi are originile in localitatea Rucar, judetul Arges, unde s a nascut pe 22 iulie 1967 Ea a debutat in industria muzicala in anul 1985, la Teatrul "Alexandru Davila" din Pitesti, unde a fost angajata pana in anul 1991 Peste un an, Ileana Sipoteanu isi incepea cariera de artista la…

- Elevii care au absolvit clasa a opta și au susținut Evaluarea Naționala au aflat azi rezultatele finale, dupa contestații. Ministerul Educației a publicat lista finala pe site-ul edu.ro. Toate rezultatele, pe județe, AICI ! STATISTICI Inscriși: 4917 elevi Prezenți – 4764 elevi, dintre care fete – 2281…

- Recent inaugurata, „Kineto Vitalis” este o clinica de recuperare medicala (kinetoterapie și fizioterapie), cu sediul in cartierul Gavana din Pitești. Ana-Maria Popa, managerul și fondatorul clinicii „Kineto Vitalis”, ne-a povestit ca piața deficitara și nevoia existenței unui nou și modern centru de…