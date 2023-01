PITEȘTI. Primul Revelion simfonic din România Filarmonica din Pitești – dirijata de Constantin Grigore, celebrul tenor Vlad Mirița și soprana Ana Cebotari, basarabeanca cu voce de aur, au deschis petrecerea de Revelion din Piața Primariei. A fost o premiera, nu doar pentru Pitești, ci și pentru Romania: primul Revelion simfonic din țara. Cu o acustica impresionanta, atmosfera a fost una de vis, cei prezenți in Piața Primariei Pitești simțindu-se la fel ca intr-o sala de mari concerte. Dacika și DJ Graphik & MC Crosa au continuat seara de vis de la Pitești incheiata cu un superb foc de artificii. Prezent in Piața, alaturi de soție și senatorul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

