- Incepand cu data de 3 ianuarie 2024, operatorii de transport de marfuri pot obține acorduri de circulație pentru o perioada de 24 de ore, prin intermediul rețelei de agenții Westaco Express din stațiile de alimentare cu carburanți OMV și Petrom. Municipiul Pitești a incheiat un contract cu Westaco Express…

- Luiza Radulescu Pintilie Prin doua hotarari distincte (148 și 147), Consililul Local al Orașului Baicoi a aprobat, in ședința din 18 decembrie a.c., Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Baicoi, precum și structura organizatorica a acestuia. Astfel,…

- In contextul tot mai deselor scandaluri de corupție din Biserica Ortodoxa Romana (BOR), Cancelaria Sfantului Sinod a transmis un comunicat in care a detaliat masurile canonice și sancțiunile aplicabile in cadrul BOR impotriva corupției. Referitor la cei care nu respecta prevederile canonice, statutare…

- „Vineri, 1 Decembrie, suntem invitați sa participam la festivitațile religioase și militare, organizate de Garnizoana Pitești, pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei. Ceremoniile militare și religioase, cu depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor, vor incepe la ora 9.00, urmand ca apoi sa se desfașoare…

- Echipele de control mixte, constituite la ordinul prefectului, care au verificat statiile de carburanti si GPL din Harghita, dupa explozia de la Crevedia, au aplicat amenzi de peste 1,3 milioane de lei, a informat, luni, Institutia Prefectului. Potrivit sursei citate, cele opt institutii implicate in…