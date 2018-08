Potrivit Realitatea TV, arma ar fi fost gasita chiar acasa de la barbatul arestat in urma cu o saptamana exact pentru ca ar fi sustras arma femeii jandarm. El este acuzat este acuzat de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, in forma sustragerii unei arme si tulburarea ordinii si linistii publice. „In urma actelor de urmarire penala continue desfasurate de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, a fost recuperat pe raza judetului Ilfov, in urma cu putin timp, pistolul sustras in timpul…