Revolverul din care a fost tras glontul care i-a fost fatal lui Billy The Kid, un bandit celebru din perioada Vestului Salbatic american, a fost vandut cu 6,03 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la Los Angeles, unde a stabilit un nou record de pret pentru o arma de foc, informeaza AFP.



Cu un pret de vanzare estimat initial intre 2 milioane si 3 milioane de dolari, acel revolver - un model Colt - i-a apartinut serifului Pat Garrett, care l-a urmarit pe celebrul bandit american si l-a ucis in data de 14 iulie 1881, in New Mexico, au precizat reprezentantii casei…