- Un barbat de 36 de ani și-a uitat geanta in care avea un pistol și un incarcator cu 8 cartușe in cabina de proba a unui centru comercial din București. Politia a fost sesizata de un angajat al magazinului unde a fost uitata geanta si l-a arestat pe barbatul ce detinea ilegal arma letala, informeaza…

- O geanta in care se afla un pistol și un incarcator cu 8 cartușe a fost gasita de angajatul unui centru comercial din Capitala intr-o cabina de proba. Polițiștii l-au gasit pe proprietar, care a fost arestat preventiv pentru deținerea unei arme letale. Potrivit Poliției Capitalei, Serviciul…

- Politistii si procurorii au descins, miercuri dimineata, la locuința unui director de banca, suspectat de delapidare. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de directorul agentiei Raiffeisen Bank, de pe Bulevardul Magheru, care ar fi luat din tezaurul unitații, zeci de mii de euro. Polițiști din…

- Polițiștii bucureșteni au descins, marți, la patru adrese din Capitala, fiind reținuți doi tineri, acuzați ca au furat din casele de valori a unor firme aproape 70.000 de lei. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea…

- Miercuri, 21 aprilie a.c., politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare un mandat de percheziție, la domiciliul unui barbat, banuit de comiterea unei infracțiuni de fals material in inscrisuri…

- In data de 14.04.2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, efectueaza 3 percheziții domiciliare in București, intr-un dosar in care…

- Polițiștii au descins, joi, la noua adrese din Capitala, mai multe persoane fiind acuzate ca au folosit ordine de plata falsificate, pentru a achiziționa aproape un milion de maști de unica folosința. Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe…

- Un barbat, care a agresat un jandarm in Piata Universitatii, din Capitala, in timpul protestelor anti-restricții, a fost retinut, marți, pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, procurorii au inceput urmarirea penala pe numele unui barbat pentru…