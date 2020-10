"Pistacchio". Un căţel cu blană verde s-a născut în Sardinia Un catel cu blana verde, care a primit numele de Pistacchio, s-a nascut în urma cu aproape doua saptamâni la ferma unui italian din Sardinia, informeaza joi Reuters, preluata de Agerpres.



Fermierului italian Cristian Mallocci nu îi venea sa creada ca ceea ce vedea era adevarat atunci când catelusa lui Spelacchia, unul dintre cei opt câini ai lui, a nascut un catel cu blana verde.



Catelul, denumit imediat Pistacchio (Fistic), s-a nascut pe 9 octombrie alaturi de alti patru frati ai lui, toti cu blana alba - aceeasi culoare pe care o are si mama puilor.

Cristian… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un catel cu blana verde, care a primit numele de Pistacchio, s-a nascut in urma cu aproape doua saptamani la ferma unui italian din Sardinia, informeaza joi Reuters. Fermierului italian Cristian Mallocci nu ii venea sa creada ca ceea ce vedea era adevarat atunci cand catelusa lui Spelacchia, unul dintre…

- Uniunea Europeana urmeaza sa elimine Canada, Georgia si Tunisia de pe 'lista alba' a tarilor ai caror cetateni pot intra pe teritoriul Uniunii fara restrictii legate de coronavirus, cum ar fi carantina sau testarea obligatorie; in acelasi timp, Singapore va fi inclus pe lista respectiva, transmite…

- Papa Francisc a stat, miercuri, la o distanta sigura de multimea adunata, la audienta sa generala saptamanala, a evitat traditionala baie de multime, si a indemnat oamenii sa respecte masurile impuse de autoritati, care vizeaza reducerea coronavirusului, potrivit Reuters.

- George Piștereanu a avut o surpriza de proporții pentru fanii lui. Ce-i drept, nu una placuta și asta pentru ca de lunea viitoare, actorul nu va mai aparea in serialul Vlad. Personajul acestuia, Tibor, unul dintre cele mai apreciate din film, a murit. Totul a fost la limita iar tensiunea a atins cote…

- "Oamenii se mai și cearta, nu au mereu aceleași pareri. Sursele ar putea fi un vecin care a auzit o discuție in contradictoriu, noi stand la bloc. In aceasta perioada de izolare, cred ca toata lumea a fost mai tensionata: toata ziua in casa, copilul nu are activitate, deci a fost ușor sa apara anumite…

- Candidatul Alianței USR-PLUS la funcția de primar al Municipiului Sebeș, Ioan Anghel a votat in jurul orei 07.00, la secția de votare Nr. 100. La ieșirea din secția de votare acesta a declarat urmatoarele: „Votul este și o obligație pentru fiecare cetațean. Așa ca mi-am indeplinit aceasta obligație…

- Mii de credinciosi din Bihor, dar si din alte judete, multi dintre ei oameni in varsta, s-au adunat, sambata, la Manastirea Izbuc, județul Bihor pentru a lua parte la sfintirea noii biserici de catre Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel Ciobotea. Potrivit, imaginilor publicate de ziarul Ebihoreanul…

- Ludovic Orban a transmis ca oamenii trebuie sa se obișnuiasca sa poarte masca de protecție, ca sa se apere de coronavirus, argumentand ca nimeni nu s-a nascut cu cravata la gat și cu toate acestea ne-am adaptat. The post Orban, mesaj pentru cei care se opun maștilor: Oamenii nu s-au nascut cu cravata…