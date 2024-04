Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada in care sportul este lasat in colt in Timisoara, chiar daca suntem aproape de campanie, timpul in care ni se promit cate in luna si stele, sunt si echipe, impreuna cu colective de parinti si antrenori, plus mai ales copii, care refuza sa cedeze. Voleiul, acest sport uitat de lume, nu…

- Turneul de lansare a noului videoclip al formației byron, „Cadou”, debuteaza joi 28 martie la Timișoara, evenimentul prilejuind numeroșilor fani ai trupei o seara speciala. Concertul care va avea loc de la ora 20:30 la D’Arc este inclus in turneul național al celor de la byron, iar noul videoclip a…

- Turneul național „Cantec pentru prieteni”, derulat de Paul Ciuci Compact, a poposit la sfarșitul saptamanii trecute in Timișoara, la M2 Event Venue, unde un public cald și numeros a fredonat alaturi de muzicienii de pe scena o serie de hituri nemuritoare din bogata discografie a trupei. La fel ca și…

- Transilvania Film anunța un turneu de promovare național pentru documentarul NASTY, la care va lua parte echipa de producție, dar și tenismenul Ilie Nastase. Acesta va fi prezent la cateva proiecții speciale la București, Timișoara, Constanța și Brașov. Turneul echipei, care va incepe pe 13 aprilie,…

- Sambata 16 martie, echipa combinata de rugby CSS Viitorul Cluj-Napoca/Șoimii Campia Turzii joaca pe terenul din Parcul Sportiv Universitar „Profesor Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca in prima etapa a returului Campionatului Național de Juniori III Transilvania, cu formația CSS Bega/SCM Timișoara. ”In…

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Timiș au anunțat abia in 13 martie ca un copil a fost agresat de un cadru didactic in luna ianuarie. Cazul nu ar fi fost mediatizat nici in ziua de azi daca nu ar fi aparut la televiziunile naționale.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca seful statului, Klaus Iohannis, ar tine impreuna PNL si PSD in alianta, pentru ca „are nevoie de sprjinul Guvernului, de sprijinul coalitiei de guvernare pentru a avea o sustinere consistenta pentru ceea ce doreste sa faca mai departe”. „Ok, am inteles,…

- Bistrița gazduiește concursul de robotica MEET the BOLTS – anunța echipa de robotica Bolts and Gears a Colegiului Național „Liviu Rebreanu”. 12 echipe din țara se vor intalni maine, in sala de sport a unitații de invațamant, și se vor „lupta” in cadrul competiției, care se anunța a fi una intensa și…