Piscina de la Casa Ema din Bistrița iși redeschide, dupa mult timp de așteptare, porțile. In timpul pandemiei, piscina nu a funcționat, insa din aceasta dimineața sunteți așteptați la mișcare. Dupa mult timp de așteptare, pasionații de inot și mișcare in apa se pot intoarce la Casa Ema, unde piscina intra din nou in funcțiune. In dimineața de sambata, piscina Casei Ema s-a redeschis dupa o pauza cauzata de pandemie și de restricțiile impuse. Cei care se ocupa de ea s-au apucat de curațenie și asigura publicul de faptul ca apa va avea 30 de grade, o temperatura placuta pentru corp in timpul inotului.…