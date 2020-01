Piruetele periculoase ale lui Florin Cîțu Sorin Roșca Stanescu Astazi ministrul Finanțelor, Florin Cițu era așteptat la Parlament. Pentru a raspunde, in fața comisiilor de specialitate reunite, pentru ritmul accelerat și dobanzile mari la care a indatorat statul roman. Nu s-a prezentat. Le-a dat cu tifla parlamentarilor. A ținut in schimb o conferința de presa plina de contradicții. Și de vulnerabilitați. The post Piruetele periculoase ale lui Florin Cițu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

