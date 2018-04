Pippa Middleton, sora mai mica a Ducesei de Cambridge, e insarcinata. Ea și soțul sau, James Matthews, vor deveni la finalul acestui an parinți pentru prima data. Vestea cea mare era oarecum așteptata, pentru ca in trecut, sora lui Kate Middleton a afirmat dintotdeauna ca iși dorește sa aiba copii imediat dupa casatorie. Bucuria e […] The post Pippa Middleton este insarcinata! Cum a reacționat sora ei mai mare, Ducesa de Cambridge, care urmeaza sa devina mamica pentru a treia oara appeared first on Cancan.ro .