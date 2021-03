Stiri pe aceeasi tema

- Pippa, sora mai mica a lui Kate Middleton, și soțul ei James Matthews, au devenit din nou parinți. Cuplul are o fetița, care s-a nascut luni, 15 martie. Familia Pippei Middleton s-a marit, relateaza un jurnalist de la Daily Mail pe contul de Twitter. “Mama și bebelușul se simt bine!”,... The post Pippa…

- Duminica, 7 martie 2021, CBS a difuzat interviul controversat pe care Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (36 de ani) i l-au oferit jurnalistei Oprah Winfrey (67 de ani). In cadrul acestuia, perechea a vorbit despre motivele din spatele deciziei de a se separa de familia regala britanica. Printre…

- Elizabeth Taylor a optat pentru pastrarea cetateniei americane in 1977, in timpul campaniei pentru senat a lui John Warner ndash; sotul sau din acel moment ndash; spunand ca intentioneaza sa ramana in America pentru tot restul vietii.Elizabeth Rosemond Taylor n. 27 februarie 1932 Barnet, Londra, Regatul…

- Regina și Prințul Filip, ducele de Edinburgh sunt familiarizați cu comunicația online. Prințul Harry a spus chiar ca bunicii sai au participat la inceputul pandemiei, pe cand se aflau in izolare, la castelul Windsor, la o aniversare online prin aplicația de videoconferințe Zoom. Este vorba de petrecerea …

- Emma Roberts (29 de ani), nepoata celebrei Julia Roberts (53 de ani), a devenit mama la sfarșitul anului 2020, mai exact pe 27 decembrie. Recent, in mediul online, actrița a publicat primele imagini cu fiul ei Rhodes. Emma Roberts a nascut! Primele imagini cu fiul actriței „Iți mulțumim, 2020, pentru…

- Kate Middleton, printul William si cei trei copii ai lor au primit cadou din partea fratelui ducesei un pui de cocker spaniel, de care printii George, Charlotte si Louis sunt „indragostiti”, scrie The Mirror.

- Odata cu Brexit-ul se schimba și condițiile pentru cei care vor sa plece sa munceasca in Regatul Unit al Marii Britanii. De la 1 ianuarie 2021 vor intra in vigoare noi reguli. Pentru a pleca la munca in Marea Britanie este nevoie de obținerea unei vize de munca. Noile norme se aplica incepand cu data…