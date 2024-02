Stiri pe aceeasi tema

- Un milionar cunoscut a fost gasit mort in baie! Virgil Chirica a fost descoperit fara sfulare langa mai multe gratare aprinse, chiar in vila lui de lux din Pipera, București. Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112. Ce bilet a lasat barbatul in urma.

- Victor Rebengiuc implinește astazi 91 de ani și continua sa uimeasca pe scena. Caci planurile sale de retragere au fost amanate de bucura de a se considera inca apt pe scena și cererile interminabile de bilete la spectacolele artistului. Joi seara, aproape 300 de spectatori au fost prezenți la o noua…

- Este cea de-a doua scumpire consecutiva la carburanți. In doar doua zile, prețul benzinei și al motorinei a crescut cu 10 bani pe litru, practic cea mai mare creștere din acest an.„Foarte scump, foarte scump, a crescut cu zece bani in doua zile, o bataie de joc, o bataie de joc”, a spus un șofer.De…

- Cutremur de proporții in Romania, chiar la miezul nopții. Este vorba despre un seism major, cu magnitudinea de peste 4 grade pe scara Richter. Din primele informații oficiale transmise de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) , seismul s-a resimțit in mai multe…

- Este vorba despre Gresia, sat care aparține de Starchiojd, alaturi de alte cinci așezari rurale, relateaza presa locala . Insa la Gresia nu mai locuiește nimeni. Totul a amuțit in urma cu doi ani, atunci cand ultima batrana ramasa a murit.Locul, de o frumusețe aproape ireala, a ramas pustiu. Doar doua…

- Cei care iși cumpara azi prima locuința erau, foarte probabil, inca in bancile scolii atunci cand boom-ul imobiliar si apoi criza au ridicat si scufundat pe rand piata rezidentiala de la noi. Cu un avant nebunesc, investitori romani si straini vedeau in Romania un El Dorado in care trebuia sa fie prezenti.…

- La propunerea Ministerului rus de Externe Guvernul de la Moscova a acceptat sa anuleze acordul privind deschiderea consulatului general al Romaniei la Rostov-pe-Don. Premierul rus Mihail Misustin a semnat ordinul in acest sens, a anuntat luni seara agentia oficiala de presa TASS. Ministerul rus de Externe…

- Romania va produce și exporta autobuze electrice. La Ciorogarla, langa București, din prima parte a lui 2024, compania romaneasca BMC Truck&Bus va deschide o linie de producție pentru un autobuz electric marca proprie ce va scoate de pe banda, pentru inceput, 200 de unitați pe an. Intr-o faza ulterioara,…