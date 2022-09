Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, spune ca și-ar dori ca elevii romani sa poarte uniforme, pentru a considera școala „un mediu prietenos”.Sorin Cimpeanu a mai declarat ca vestimentația ar trebui sa fie diferita la fiecare unitate de invațamant. „Sunt peste 17.000 de școli in Romania, condițiile…

- Cel mai mare producator de bere din Moldova, compania Albau Prod, din Onești, se situeaza intre primii cinci producatori de bere din Romania. Topul Producatorilor de Bere 2022 este realizat pe baza datelor financiare actualizate in 2021. Albrau Prod, controlata de omul de afaceri Vasile Ciobanu, are…

- Romania has won no less than ten medals at the European Table Tennis Championships for cadets and juniors in Belgrade, six gold, one silver and three bronze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know…

- Cum se va da Bacalaureatul in viitorul apropiat. In noul Bacalaureat, pe care tinerii il vor susține din 2027, daca proiectul de lege a invațamantului va intra in vigoare pana anul viitor, candidații ar urma sa aiba probleme și itemi din mai multe discipline din trunchiul comun. De ce sunt vești bune…

- Elevii din rural au de trei ori mai puține medii de trecere la examenele naționale fața de cei din urban și peste 10% dintre elevii de clasa a VIII-a nu s-au inscris la examene. Rezultatele examenului de Evaluare Naționala la clasa a VIII-a scot in evidența severa inegalitate de șanse in domeniul educației…

- Loredana și trupa Agurida au surprins din nou pe toata lumea cu invitații lor speciali. Primii care au urcat alaturi de ea pe scena au fost celebra Doamna Mioara, impreuna cu Taraful de la Varbilau, iar reacția celor din platou a fost pe masura.

- Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a VIII-a se desfasoara in perioada 14 - 30 iunie 2022. Astazi are loc prima proba cea de limba si literatura romana. Peste un sfert din elevii care acum 8 ani trebuiau inscrisi in clasa intai nu au mai ajuns la Evaluarea Nationala. Conform situatiei centralizate…

- Trimis de selecționerul Edi Iordanescu sa-i „disece” pe finlandezi, Aurel Țicleanu (63 de ani), vicepreședintele Comisiei Tehnica a FRF, a constatat ca „nordicii au o naționala intr-o etapa mult mai avansata decat noi, sunt foarte omogeni și ne așteapta o lupta foarte dificila. Dar trebuie sa luptam!”…