Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Pink este cea care a primit anul acesta titlul de cel mai frumos om din lume din partea People, pentru ca este "un model de viata care imbina onestitatea si increderea", a anuntat celebra revista miercuri. Cantareata in varsta de 38 de ani, recompensata cu Grammy, a pozat…

- Daca anul trecut „Frumușica” Julia Roberts primea titlul de „Cea mai frumoasa femeie din lume” pentru a cincea oara in viața, in 2018, marea actița a fost detronata de o cantareața celebra. Actrița a fost desemnata „Cea mai frumoasa femeie din lume” in 2017. Anul trecut, Julia se simțea magulita de…

- Vedeta pop Pink se afla pe coperta numarului de miercuri al revistei People, dedicat oamenilor frumosi, fiind aleasa pe motivul ca este "un model care intruchipeaza cinstea si increderea", relateaza Reuters. Cantareata laureata a premiului Grammy in varsta de 38 de ani a fost fotografiata…

- Un tanar de 19 ani s-a casatorit cu o femeie mai mare ca el cu 53 de ani. Gary Hardwick și Almeda,in varsta de 72 de ani, s-au indragostit chiar dupa prima intalnire. „Primul lucru care m-a atras la Amelda au fost ochii ei frumoși, albaștri. Și personalitatea ei. Intotdeauna este vesela și exista o...…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a primit din nou titlul de “cea mai influenta femeie din Romania” in cadrul Galei Forbes Woman 2018, care a avut loc la Bucuresti. Titlul acordat Majestații Sale reprezinta „o recunoaștere pentru intreaga sa activitate in ceea ce privește promovarea…

- Femeie in varsta de 60 de ani și-a reclamat la poliție propria fiica, in varsta de 35 de ani, din Targu Jiu, pentru fals. Victima susține ca fiica sa a folosit o fotocopie a carții sale de identitate și i-a falsificat semnatura, incheind un contract pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila.Ulterior,…

- Actorul Tom Hardy si-a onorat, dupa aproape trei ani, un pariu facut cu Leonardo DiCaprio, pe care l-a pierdut, facandu-si pe antebratul drept un tatuaj cu mesajul "Leo le stie pe toate", scrie MEDIAFAX, citand revista People.Citeste si: Guvernul, vesti NEASTEPTATE pentru profesori: Ce se…

- Femeia a fost dusa de sateni intr-o casa, iar in sprijin au fost chemate echipajul de prim ajutor al SMURD din Lechinta si un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ). Potrivit medicului SAJ Calin Ganea, care a intervenit la caz, femeia a fost gasita in stare de hipotermie…