Tânăr de 19 ani din Bucerdea Grânoasă reținut de polițiști, după ce a tăiat cauciucurile a patru autoturisme Marți, 14 mai 2024, polițiștii Postului de Poliție Bucerdea Granoasa au identificat și reținut un tanar de 19 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, care este banuit de savarșirea unor infracțiuni de distrugere. In sarcina acestuia a fost reținut faptul ca, in seara zilei de 3 mai 2024, fiind sub influența bauturilor alcoolice, ar fi taiat […] The post Tanar de 19 ani din Bucerdea Granoasa reținut de polițiști, dupa ce a taiat cauciucurile a patru autoturisme first appeared on blajinfo.ro | stiri blaj | ziar blaj . Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

