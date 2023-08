Gheorghe Ștefan, cunoscut sub numele de „Pinalti”, depune cererea de revizuire a sentinței de 4 ani și 6 luni pronunțata in Dosarul GiGa Tv. El argumenteaza ca a fost printre primii inculpați care au criticat prevederile legii privind prescripția speciala și ca, in prezent, nu poate beneficia de hotararile Curții Constituționale și Inaltei Curți, prin care peste 5.500 de inculpați au fost exonerați de raspunderea penala. In cazul in care solicitarea sa va fi acceptata, și ceilalți condamnați din acest dosar, Viorel Hrebenciuc și fosta șefa a CNA, Laura Georgescu, vor beneficia de aceeași inițiativa…