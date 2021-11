Stiri pe aceeasi tema

- Glen de Vries, acel pilot care luna trecuta a zburat in spațiu cu actorul William Shatner la bordul capsulei New Shepard a companiei Blue Origin, a murit intr-un accident aviatic produs in New Jersey, anunța ABC News. Avionul de mici dimensiuni s-a prabușit joi, in New Jersey, și doua persoane au murit.…

- Glen de Vries, care a calatorit in spatiu luna trecuta alaturi de actorul William Shatner, a murit intr-un accident de avion, potrivit Associated Press. De Vries, in varsta de 49 de ani, co-fondator al Medidata Solutions si in prezent vicepresedinte al corporatiei Dassault Systemes, si Thomas…

- Glen de Vries, pilotul care a zburat luna trecuta in spațiu alaturi de actorul William Shatner din „Star Trek” și de alți doi turiști spațiali la bordul capsulei New Shepard a companiei Blue Origin, a murit joi dupa-amiaza intr-un accident de avion, in New Jersey. Glen de Vries avea 49 de ani, relateaza…

- Un purtator de cuvant al poliției din New Jersey a declarat ca ancheta a fost lasata in seama Autoritații Federale de Reglementare a Aviației Civile din SUA, potrivit AFP. In varsta de 49 de ani, de Vries a fost co-fondatorul unei companii specializata in software de monitorizare a studiilor clinice…

- William Shatner , in varsta de 90 de ani, a zburat in spațiu cu o nava Blue Origin. Actorul din serialul „Star Trek” a devenit astfel cea mai in varsta persoana ajunsa in spațiu, cu o aeronava a companiei deținuta de Jeff Bezos. Zborul a durat 11 minute, fiind cel de-al doilea zbor cu echipaj uman al…

- Noi decese raportate ca urmare a infectarii cu virusul SARS CoV 2 la Constanta.Prefectura Constanta informeaza ca 19 persoane s au stins din viata in urma infectarii cu virusul SARS CoV 2, pe raza judetului Constanta. Victimele aveau varste cuprinse intre 53 si 100 de ani.Dintre acestea, sase persoane…

- Tragedie in muzica romaneasca. Cunoscutul realizator TV a murit dupa mai bine de 39 de ani de cariera. A lasat in urma o moștenire greu de trecut cu vederea. Desprec cine este vorba. Cine este cantarețul de muzica populara de 79 de ani care a murit Muzica populara romaneasca a mai pierdut o stea. Cunoscutul…

- Fondatorul Microsoft Bill Gates ii ataca indirect pe Jeff Bezos și Elon Musk, in cadrul unuia din primele interviuri pe care le-a acordat dupa divorțul extrem de mediatizat de soția sa, Melinda, relateaza Business Insider. „Nu știu - am devenit obsedat de lucruri ca malaria și HIV și de eradicarea…