Pilotul galez Elfyn Evans (Toyota) a preluat conducerea in Raliul Portugaliei, in detrimentul estonianului Ott Tanak (Hyundai), victima unei probleme mecanice in penultima speciala de sambata, in timp ce se afla in fruntea acestei curse din cadrul Campionatului Mondial de raliuri (WRC).

Evans a incheiat cea de-a doua zi de competitie cu un avans de 10 sec 7/10 fata de spaniolul Dani Sordo (Hyundai) si de 1 min 04 sec 2/10 fata de francezul Sebastien Ogier (Toyota).

Campion mondial in 2019 si ultimul castigator al Raliului Portugaliei, in acelasi an, Ott Tanak a dominat ziua de…