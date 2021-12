Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Onoriu se afla internat de cateva zile la Spitalul de Urgența Floreasca din București, unde a fost dus in stare critica. Pilotul de raliuri se zbate intre viața și moarte dupa o operație de micșorare a stomacului pe care a facut-o in Turcia. In varsta de 43 de ani, nepotul regretatei Gabi Lunca…

- Otilia, o pacienta de 31 de ani, internata la Spitalul Judetean de Urgența Alba Iulia, are de sange și trombocite, grupa A Negativ. Persoanele care doresc sa o ajute sunt așteptate Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Program: Luni-Vineri: 7.30-12.00 Telefon: 0258834050 Post-ul APEL UMANITAR| Otilia,…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Alba: APEL la donare de sange pentru o pacienta gravida care are nevoie urgenta de grupa A negativ Centrul de Transfuzie Sanguina Alba: APEL la donare de sange pentru o pacienta gravida care are nevoie urgenta de grupa A negativ Reprezentantii Centrului de Transfuzie Sanguina…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Alba: APEL la donare de sange pentru doi tineri din județul Alba, internați la Cluj-Napoca Centrul de Transfuzie Sanguina Alba: APEL la donare de sange pentru doi tineri din județul Alba, internați la Cluj-Napoca Reprezentantii Centrului de Transfuzie Sanguina Alba fac…

- Astazi este o zi grea pentru familia regretatei Gabi Lunga. Toți cei dragi ar fi trebuit sa o sarbatoreasca pe marea cantareața, insa ceea ce mai pot face acum e doar sa-i aprinda o lumanare la mormant.

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) vine cu precizari referitoare la unele informații de tip fake news lansate in spațiul public de Dana Budeanu. „La Floreasca, la ATI, atentie populatie, joi, la inchiderea zilei, 11 internati, dintre care 7 dublu vaccinati”, a spus Dana Budeanu. „Cele prezentate…

- Barbatul se afla in stare grava la Spitalul Curteanu, la secția de Oncologie. Sufera de cancer la plamani, iar sangele sau nu mai produce globule roșii, iar cele albe sunt atacate de o infecție agresiva.

- Incepand cu data de 13 Septembrie 2021 cursele Trans Bus vor fi operate dupa un nou program de transport, dupa cum urmeaza: Traseul 1 Luni- Duminica : • Plecari din Kaufland Sud: 05:52-06:25-06:57-07:30-08:02-08:35-09:07-09:40-10:12-10:45-11:17-11:50-12:22-12:55-13:27-14:00-14:32-15:05-15:37-16:10-16:42-17:15-17:47-18:20-18:52-19:25-19:57…