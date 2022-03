Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și trei au fost ranite, luni, in urma unui accident de circulație care a avut loc pe DN 14, in zona localitații Slimnic, din județul Sibiu. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, traficul este intrerupt pe DN 14 Mediaș – Sibiu, in afara localitații Slimnic, județul Sibiu,…

- Un Mig 21-Lancer al Armatei Romane a disparut de pe radare la 50 Km Nord de Municipiul Constanța, in aceasta seara. A fost cautat cu elicoptere și echipe la sol, iar la scurt timp a aparut și informația conform careia, elicopterul IAR 330-Puma, decolat, miercuri, 2 martie, in jurul orei 20.21, in misiune…

- O aeronava MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, a pierdut legatura radio cu turnul de control, iar astazi, la ora 20.03, a disparut de pe radar, intr-o zona cuprinsa intre localitațile Cogealac si Gura Dobrogei. Aeronava decolase…

- Un cumplit accident a avut loc noaptea trecuta in Argeș, dupa ce o mașina a derapat intr-o curba periculoasa. In urma impactului, un barbat a murit, iar o fata de 25 de ani, de profesie maistru militar, a ramas fara o mana.

- Un barbat de 39 de ani, județul Cluj, a murit, luni seara, dupa un impact lateral intre o mașina și o camioneta, in comuna Baișoara. Un alt barbat a fost dus la spital, iar alte cinci persoane, intre care doi copii, au primit ingrijiri medicale.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 19, la kilometrul 221, intre Campulung la Tisa si Sapanta, judetul Maramures, s a produs un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, care au intrat in coliziune frontala, ca urmare a unei patrunderi…

- Fostul conducator al companiei egiptene Flash Airlines a fost inculpat, in decembrie, cu privire la ”omor din culpa” de catre un judecator parizian, in ancheta cu privire la prabusirea unui avion de tip Boeing 737 in largul Sharm el-Sheikh, in Egipt, in 2004, declara marti o sursa judiciara care confirma…