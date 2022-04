Stiri pe aceeasi tema

- Pensii 2022: Cați romani au incasat deja pensie privata? Pensii 2022: Cați romani au incasat deja pensie privata? Peste 50.000 de romani au beneficiat de sumele acumulate in contul de pensie privata Pilon II, in perioada 2016 – 2021, majoritatea acestora fiind rude ale unor contribuabili care au decedat,…

- 19.000 de participanți sau moșternitori la Pilonul II de pensii (pensii obligatorii administrate privat) au incasat anul trecut suma de aproximativ 288 milioane de lei, 86%dintre aceștia ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, arata datele ASF. Anul trecut la pilonul II participau 7,79 milioane…

- “Guvernul a aprobat in sedinta de astazi o Ordonanta de urgenta care prevede majorarea cu un punct procentual, incepand cu 1 ianuarie 2024, a contributiilor la fondurile private de pensii (Pilon II). Masura este inclusa in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), care prevede totodata, ca…

- PNL a depus amendamente la proiectul de lege 35/2022, care prevede micșorarea contribuției pentru CAS cu 5%, de la 25% la 20% - Aceste proiect de lege vine pentru a compensa creșterea prețurilor, care a fost accelerata in ultima perioada, susțin inițiatorii. Numai ca reprezentanții marilor centrale…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, miercuri seara, ca prim-ministrul a aprobat renegocierea PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența), fara a periclita programul, subliniind ca „trebuie sa spunem Uniunii Miercuri, 26 ianuarie, Marius Budai a explicat, intr-o emisiune TV de la Realitatea,…

- Mii de pensionari nu mai fac fata facturilor uriașe la energie si gaze. In acest context, in ședința de Guvern de azi s-a discutat pe tema pachetului de ajutor social in care se va reanaliza legea salarizarii si a pensiilor, demers care, potrivit ministrului Muncii, va dura aproximativ 120 de zile. Intrebat…

