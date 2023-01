Stiri pe aceeasi tema

- Incepem ziua cu un nou „premiu” la categoria lipsa de respect și civilizație. Șoferul autobetonierei din imagine a reușit sa ne demonstreze ca lipsa de civilizație poate atinge cote de neimaginat…și-a spalat betoniera pe Cheia Drambarului, lasand sa se scurga in șanț apa murdara și restul de beton.…

- Polițiștii gorjeni au deschis o ancheta dupa ce un barbat de 62 de ani a fost ucis pe DJ 673, iar șoferul a fugit dela locul faptei. Surse judiciare susțin ca mașina aparține primarului din Slivilești, un fost polițist.

- Traficul rutier la intrarea in Bistrița, dinspre Valea Budacului, este ingreunat. O autospeciala Supercom a „ratat” intrarea pe o strada, și a ramas impotmolita. Polițiștii locali dirijeaza traficul in zona. Șoferul unei autospeciale Supercom a incercat sa intre pe o strada de pe Valea Budacului, in…

- Șoferul de autobuz a coborat sa mearga la chioșcurile din zona, uitand ca are in mașina calatori carora trebuia sa le deschida ușile. Incidentul s-a petrecut la Suceava, marți, 10 ianuarie, ziua in amiaza mare.“Ne-a lasat aproximativ 10 minute in autobuz. Am ajuns in stație la 15.33 și la 15.42 a revenit…

- Cu roțile in sus. O mașina s-a inversat pe o șosea din raionul Dubasari din stanga Nistrului. Potrivit așa-zisului Minister al Afacerilor Interne din regiunea transnistreana, automobilul ar fi lunecat pe sensul opus, apoi a ajuns intr-un șanț, iar acolo s-a rasturnat.

- Pe parcursul zilei de 16 noiembrie, agentii rutieri din cadrul politiei prahovene au desfasurat mai multe actiuni pe drumurile publice din județ, acestea avand ca scop creșterea gradului de siguranța rutiera și prevenirea accidentelor de circulație ale caror cauze generatoare sunt abaterile savarșite…

- In aceasta dimineața, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au desfasurat, pe drumurile publice din județul Hunedoara, actiuni pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și prevenirea accidentelor de circulație ale caror cauze generatoare sunt abaterile savarșite…

- Un sofer de 25 de ani, din arad a fost amendat si i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 4 luni, dupa ce a circulat pe autostrada A1 cu 270 km pe ora, pe un sector de drum unde limita de viteza este de 100 km pe ora. Barbatul circula cu masina pe sectorul Pecica- Nadlac. "La data de 05 noiembrie…