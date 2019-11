Stiri pe aceeasi tema

- Pietonii care traverseaza strada neregulamentar risca sa fie sectionati cu amenzi de pana la 300 de lei. Inspectoratul National de Patrulare anunta ca va intensifica activitatile de disciplinare a pietonilor, transmite IPN.

- Alege viața! Este mesajul Poliției transmis catre conducatorii auto!Oamenii legii trag un semnal de alarma prin care atentionam ca consumul de alcool inainte de a urca la volan, este una dintre cauzele mai multor accidente rutiere soldate cu persoane traumatizate sau decedate.

- Inspectoratul Național de Patrulare informeaza conducatorii auto ca, incepand de astazi, drumul M1 frontiera cu Romania – Leușeni – Dubasari – frontiera cu Ucraina, transportul este redicționat pe traseul R1 Chișinau – Ungheni – frontiera cu Romania pana la intrare in comuna Trușeni cu intoarcere spre…

- Politistii ialomiteni actioneaza in aceste zile pentru prevenirea accidentelor de circulatie produse, in special, pe fondul nerespectarii prevederilor legale de catre conducatorii autovehiculelor destinate transportului public de marfuri si persoane.

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, in colaborare cu politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla si beneficiind de sprijinul politistilor din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Dej, al luptatorilor din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Cluj si al jandarmilor din cadrul Gruparii…

- Politistii din cadrul Poliției oraș Negrești Oaș au identificat un tanar de 24 de ani, banuit de comiterea a doua furturi calificate și a trei tentative de furt calificat, toate produse pe raza orașului Negrești Oaș. Activitatile de documentare si investigare efectuate de politistii de investigații…

- Inspectoratul Național de Patrulare al IGP informeaza ca in acest weekend, in timpul supravegherii traficului rutier și a ordinii publice, inspectorii de patrulare au depistat in trafic peste 800 de incalcari rutiere.

- La data de 18 septembrie a.c., in intervalul orar 09.00 – 13.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au desfasurat o actiune pentru asigurarea unui climat de siguranta publica... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!