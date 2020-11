Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 19 ani, din Craiova, a provocat un accident in urma caruia a avariat doua masini parcate. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, pe Calea Severinului din Craiova. Politistii doljeni spun ca soferul de 19 ani a fost sanctionat. Potrivit reprezentantilor IPJ Dolj, accidentul s-a soldat numai…

- Un barbat de 39 de ani, care circula pe o bicicleta pe strada Nicolae Romanescu, a fost ranit dupa ce a fost acrosat de un autoturism. Accidentul a avut loc miercuri noaptea, in cartierul Facai. Politistii doljeni spun ca biciclistul a fost lovit din spate de un autoturism condus de un craiovean de…

- Un accident rutier in care au fost implicate un TIR si un autoturism s-a produs luni seara, pe DN1, in Breaza. In urma impactului dintre cele doua autovehicule, TIR-ul a iesit in afara partii carosabile si a ajuns oe calea ferata, unde a fost lovit usor de un tren personal. Din fericire nu…

- Un barbat de 74 de ani, din Huedin, care se deplasa cu bicicleta pe strada Avram Iancu, ajuns la intersecția cu strada Piața Republicii (DN1E60) unde a coborât de pe bicicleta și s-a angajat în traversarea strazii. Barbatul…

- Un accident rutier mortal s-a produs, joi dimineața, in apropierea localitații clujene Bucea, comuna Negreni. Un autoturism a intrat direct sub un autotren. In urma impactului a rezultat decesul unui pasager din autoturism. Polițiștii de la rutiera au oferit detalii despre producerea acestui accident…

- Un biciclist de 40 de ani, care nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers, a fost accidentat de un autoturism si transportat la Spitalul de Urgenta Craiova. Accidentul a avut loc in jurul pranzului, in apropierea intersectiei strazii Fratii Golesti cu bulevardul Carol I. Politistii doljeni spun…

- Un minor de 16 ani a gonit noaptea trecuta cu mașina pe strazile Craiovei. Acesta a fugit de mașinile poliției de pe strada General Doctor Ion Cernatescu pana la intersectia dintre strazile Paltinis si Fratii Golesti, unde a pierdut controlul volanului și a lovit o mașina parcata. Potrivit primelor…