Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Direcția de Sanatate Publica Buzau a constatat ca, in urma testarilor efectuate in ultima luna la nivelul centrelor rezidențiale de asistența sociala se constata o creștere importanta a numarului de cazuri confirmate pozitiv, atat in randul personalului de ingrijire, cat și in randul beneficiarilor,…

- Cheltuielile cu carantina suportate de stat in perioada starii de urgenta au fost deseori supraevaluate de unitatile administrativ teritoriale, fiind efectuate si plati pentru servicii neprestate.

- Iohannis a fost intrebat miercuri daca Guvernul Orban mai are autoritatea morala de a da cetatenilor sfaturi de a respecta regulile privind prevenirea raspandirii coronavirusului in conditiile in care a aparut un raport al Curtii de Conturi care a aratat ca in perioada pandemiei, in perioada starii…

- CHIȘINAU, 12 iul – Sputnik. Cel puțin pana la 1 august se interzice aflarea in locurile publice, paduri, parcuri, alei, plaje etc. in grupuri mai mari de trei persoane. Aceasta este una din restricțiile care raman in vigoare dupa decizia Comisiei Naționale de Sanatate Publica, prin care a fost prelungita…

- Problema vehiculata in ultimul timp, la nivel national, privind agravarea afectiunilor oncologice in perioada starii de urgenta, cand s-a restrictionat Post-ul SJUT: Afectiunile oncologice tinute sub control… pe perioada starii de urgenta apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Președintele Romaniei a semnat Decretul pentru promulgarea Legii de aprobare a OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgența Stimulentul de risc in cuantum de 2.500 de lei brut lunar,…

- Organizația Patronala a Retailerilor din Romania – RORETAIL anunța ca membrii sai nu iși vor relua activitatea in centrele comerciale incorecte, care au continuat sa solicite plata chiriei pentru ultimele luni, in condițiile in care, prin acte normative, activitatea retailerilor a fost oprita.Autoritațile…

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, potrivit careia activitatea de judecata se suspenda in situatia instituirii starii de urgenta si poate continua doar in situatii exceptionale.Pentru…