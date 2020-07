Pierzătorii pandemiei: retailerii de fashion închid magazine pe bandă rulantă și concediază oameni Tot mai mulți retaileri de fashion anunța impactul pandemiei de coronavirus asupra businessului: pierderi considerabile, magazine inchise și vanzari in scadere. Despre "apocalipsa centrelor comerciale" se vorbește de cațiva ani, dar criza generata de noul coronavirus nu a facut decat sa grabeasca acest proces de inchidere a magazinelor, mai ales in piața de fashion, scrie retail.ro. Inchiderea magazinelor fizice pare acum o strategie de supraviețuire, in special pentru brandurile de fashion cu rețele globale. Tot mai mulți retaileri au devenit - in sfarșit - conștienți de necesitatea… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

