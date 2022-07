Pierde Rusia războiul din Ucraina? Ce se întâmplă chiar acum pe front Ministerul britanic al Apararii a publicat ultima actualizare de informatii referitoare la razboiul din Ucraina. Potrivit acestuia, Rusia foloseste artileria in incercarea de a incetini contraofensiva Ucrainei la Herson, scrie The Guardian. Ministerul adauga faptul ca daca fortele ruse din regiune se confrunta cu un „regres militar si politic semnificativ” este din cauza lipsei de treceri peste raul Nipro. Un pod cheie peste rau a fost avariat. Rachetele rusesti au lovit sambata infrastructura din portul ucrainean Odesa, la o zi dupa ce Rusia si Ucraina au semnat un acord de redeschidere a porturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

