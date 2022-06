Pielea decolteului ne tradeaza varsta. Ce putem face pentru a o ingriji corect! „In general, ridurile sunt pliuri aparute pe fața sau corp, in zone in care pielea iși pierde fermitatea. Colagenul și elastina sunt proteinele care confera pielii aspectul ferm. Odata cu trecerea timpului, organismul secreta in cantitați din ce in ce mai mici aceste proteine. Pielea din zona decolteului este locul unde semnele inaintarii in varsta sunt printre cele mai vizibile”, explica medicul chirurg estetician Iancu Morad (Luxury Aesthetics). De ce se rideaza pielea? Pe langa inaintarea in varsta, exista o serie…